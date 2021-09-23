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"سندي": ذكرى التوحيد توعي الأجيال بأهمية الوطن وتراثه وتعزز فخرهم به

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"سندي": ذكرى التوحيد توعي الأجيال بأهمية الوطن وتراثه وتعزز فخرهم به "سندي": ذكرى التوحيد توعي الأجيال بأهمية الوطن وتراثه وتعزز فخرهم به
هنأ القيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني

رفع عميد الكلية التقنية بمكة المهندس هاني عبدالغني سندي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى كافة الشعب السعودي وإلى كل محبٍّ لهذا البلد المعطاء بهذه الذكرى المجيدة اليوم الوطني 91، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظه، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء.

ولفت سندي إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية يوم مجيد ومناسبة لذكرى عظيمة، سطر فيها التاريخ كيف وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بحكمة وقوة؛ شبه الجزيرة العربية، وأسس دولة شعارها التوحيد وشهادتا الإسلام.

وتابع: إحياء هذا اليوم كل عام إنما يذكّر الأجيال تلو الأجيال على مرّ السنين بأهمية الوطن وتراثه وتعزيز الفخر في البلاد وتاريخها الغني، وما يجب على أبنائه وبناته من المحافظة عليه والاستمرار في بنائه وتطويره والمضيُ قُدماً لتحقيق رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة نحو تنمية مستدامة وتعزيز الأمن والسلام.

وأكمل: من مكاننا في الكلية التقنية بمكة المكرمة فإننا نستشعر دورنا في تحقيق أهداف ولاة أمرنا وقادتنا، فنمتثل طائعين لتوجيهاتهم الكريمة والسديدة، ونفخر ونعتزّ بما يحققونه من إنجازات وبما يبذلونه من ثروات في دعمنا لتأهيل أبنائنا وبناتنا تدريبيًّا بأعلى معايير الجودة لسدّ احتياجات سوق العمل، فيُبنى الوطن بسواعد وطنية من الطراز الرفيع، متماشيًا مع رؤية 2030 التطويرية لتحقيق عالمي عملاق ومتين.

وقال: سأضخُّ في قلمي دمي.. حبًّا وولاءً لوطني الأبيّ.. سأرسم في خيال أبنائي علم وطني النقيّ.. وسأمرّغ في التراب وجه كل عدوٍّ مزدرِ.. سأبارك المجد أجيالًا لا تنتهي لوليّ العهد وللشعب الوفي.. ومن الله سأرتجي.. أن يديم عزّ مليكي وربوع بلادي المعتلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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