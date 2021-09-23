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ضبط عاملين احترفا تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في سوهاج

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ضبط عاملين احترفا تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في سوهاج ضبط عاملين احترفا تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، عاملين بسوهاج، لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، وضبط بحوزتهما عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام عاملين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة بندر المنشأة، بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما 4 فرد محلي و2 خزينة طبنجة، وأدوات تصنيع، ومجموعة من أجزاء أسلحة نارية، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما.

المصرى اليوم

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