محافظ الغربية: نسعى لتوفير فصول جديدة لحل مشكلة ارتفاع الكثافات بالمدارس

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المحافظة تسعي جاهدة لتنفيذ خطة الدولة لحل مشكلة ارتفاع الكثافات بالمدارس من خلال إنشاء مدارس متميزة وعصرية تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والنهوض بجودتها حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تنفيذ عدد ٤٠٠ مشروع شملت «إنشاء، توسعات، إحلال وتجديد لمدارس بالمحافظة» بإجمالي تكلفة ٢.١ مليار جنية، حيث تم إضافة 6316 فصل ما بين توسعة وإحلال وإنشاء جديد تساهم في تقليل الكثافة الطلابية في مدارس المحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذة المشروعات قد ساهمت في خدمة جميع نوعيات ومراحل التعليم حيث وزعت مابين «٣٦١ مشروع لصالح التعليم العام، ٢٦ مشروع لصالح المدارس الرسمية لغات، ٦مدارس للتعليم الفني، ٣ مدارس لصالح التربية الخاصة، ٣ مدارس مصرية يابانية ومدرسة واحدة للمتفوقين».

وشار إلى أن هذه المشروعات إمتدت للقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بهدف اتاحة المزيد من الفصول التعليمية لخدمة أهالي تلك القرى وخفض كثافة الفصول لها، حيث بلغت عدد المشروعات بزفتى 72 مشروع بإجمالي 1075 فصل تم نهو وتسليم ١٠ مشروعات بإجمالي ١٤٦ فصل وجارى العمل حاليا بعدد ٢٣ مشروع بإجمالي ٢٥٨ فصل بجان الاستعداد لطرح 39 مشروع سيوفر 671 فصل.