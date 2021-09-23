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محامي بريتني سبيرز يطلب إنهاء الوصاية عليها..وفيلم وثائقي عن أزمتها يدعم قضيتها

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محامي بريتني سبيرز يطلب إنهاء الوصاية عليها..وفيلم وثائقي عن أزمتها يدعم قضيتها محامي بريتني سبيرز يطلب إنهاء الوصاية عليها..وفيلم وثائقي عن أزمتها يدعم قضيتها

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طلب محامي المغنية الأمريكية بريتني سبيرز من قاضية في لوس انجليس إنهاء الوصاية القائمة عليها منذ 13 عاما هذا الخريف.
وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، طلب المحامي ماثيو روزنجارت إنهاء وصاية جيمي سبيرز، والد المغنية، عليها بحلول 29 سبتمبر الجاري ، واختيار بديل مؤقت له لإنهاء الترتيبات.
وورد في الدعوة «ستطلب بريتني سبيرز تعيين وصي مؤقت لفترة وجيزة يحل محل السيد جيمي سبيرز لحين رفع الوصاية كلية هذا الخريف».
وقالت المغنية للمحكمة في يونيو الماضي إن والدها يفرض سيطرته عليها وإنها تريد إنهاء الوصاية، لكنها لم تطلب إطارا زمنيا لذلك، وستكون الجلسة المقبلة في القضية في 29 سبتمبر الجاري.
وفي خطوة مفاجئة قال جيمي سبيرز في وثائق المحكمة هذا الشهر إنه يدعم إنهاء الوصاية، مضيفا أن الظروف تغيرت.
وتسلطت الأضواء على هذه القضية لأسباب منها إطلاق محبي المغنية حملة تحت هاشتاج #حرروا بريتني، #FREE_bRITNEY، على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال فيلم وثائقي من إعداد «نيويورك تايمز»، والمقرر عرضه عبر منصة نتفليكس يوم الثلاثاء قبل يوم من موعد الجلسة المقبلة.

المصرى اليوم

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