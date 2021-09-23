شيخ الأزهر يُهنئ خادم الحرمين بالذكرى الـ91 لليوم الوطني السعودي

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هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ٩١ لليوم الوطني السعودي، مقدرًا الدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعرب «الطيب» في بيان، الخميس، عن تقديره للعلاقة الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها وشعبها، وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار والرخاء.