تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة استعدادا للعام الدراسي بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة المعنية في الإسكندرية حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر يوم 9 أكتوبر المقبل، وتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والمختصين بالتنسيق وتكثيف أعمال النظافة والرش والتعقيم استعدادا للدراسة.

وقامت الإدارات المعنية بحي الجمرك، برئاسة اللواء حسام الشيخ بالتنسيق مع إدارة الجمرك التعليمية برفع عدد ١٢ نقله من مخلفات الأشجار من أمام مدرسة: أبي الدرداء، السواحل، قاسم أمين، رأس التين، الأسكندر الأكبر، وذلك باستخدام معدات وعمال الحى خلال الفترة الصباحية، كما قامت برش وتطهير ونظافة محيط المدارس للحفاظ على الصحة العامة.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة العامة والمحافظة على البيئة بنطاق مدارس الحي، حيث تم رفع ٢٨ طن مخلفات، وتم التنبيه على المحلات وخاصة المجاورة للمدارس في نطاق الحي بوضع حاويات قمامة أمام المحلات، حيث تضمنت الحملة شوارع: جمال عبدالناصر، وجميله بو حريد، كما تم التشديد على إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحي بمتابعة محيط المدارس والتأكد من نظافتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما قامت بتكثيف حملات الرش والتطهير واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من إنتشار الأمراض الناقلة والحشرات والبعوض.

وقامت الإدارات المختصة بحي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال، بمواصلة أعمالها للإرتقاء بالمظهر العام والجمالي، كما قامت بنظافة محيط المدارس في نطاق الحي، وتكثيف حملات الرش والتطهير واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من إنتشار الأمراض الناقلة والحشرات والبعوض استعدادا للعام الدراسي الجديد وحفاظا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب .

وفي حي غرب واصلت الإدارات المختصة برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق وتقليم الأشجار والنخيل بنطاق الحي، كما قامت إدارة الرقابة والرصد البيئي بأعمال النظافة والتجريف ورفع الأتربة، حيث تم رفع ١٦٤ طن أتربة ورديم ومخلفات أنقاض ومخلفات تقليم أشجار ونخيل من شارع ابن طولون والروضه، والأمان، والرحاب، والرهاوي، والصدرية- ومحور المحمودية- وبشاير الخير، ومنطقة المكس، وكوبري التاريخ، ومدرسة أحمد زويل .

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)

تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم ورفع القمامة بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد بالاسكندرية (صور)