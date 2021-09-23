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ضبط 19 ألف و700 عبوة سجائر مجهولة المصدر في مخزن بالقليوبية

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ضبط 19 ألف و700 عبوة سجائر مجهولة المصدر في مخزن بالقليوبية ضبط 19 ألف و700 عبوة سجائر مجهولة المصدر في مخزن بالقليوبية

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ضبط مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث محل لتجارة السجائر والخردوات يقوم المدير المسؤل عنه بتخزين كميات من السجائر المجهولة المصدر وبدون مستندات تمهيدا لطرحها في الأسواق وتم الحفظ على نحو 19 الف و700عبوة من السجائر المختلفة الانواع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام احد محلات السجائر بترويج السجائر المجهولة المصدر والمستوردة في القليوبية.

توصلت التحريات إلى أن المحل يتبعه مخزن ويقوم المدير المسؤل عنة بتخزين كميات كبيرة من السجائر المستوردة وبعد إستصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المخزن وضبط المدير المسؤل عنه وعثر بداخل المخزن على 19700 عبوة سجائر بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة وتحرر المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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