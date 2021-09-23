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رئيس جامعة طنطا: تكويد مستشفى 900900 الجامعي الجديد بخطة مشروعات الدولة

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رئيس جامعة طنطا: تكويد مستشفى 900900 الجامعي الجديد بخطة مشروعات الدولة رئيس جامعة طنطا: تكويد مستشفى 900900 الجامعي الجديد بخطة مشروعات الدولة

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أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أنه تمت الموافقة على تكويد وإدراج مشروع مستشفى جامعة طنطا التعليمية بالمحلة الكبرى (مستشفي٩٠٠٩٠٠) كأحد مشروعات الدولة القومية لدعم أهلنا في وسط الدلتا، وتعبيراً عن التقدير والمحبة لأهلنا في مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية، ليصبح مستشفى ٩٠٠٩٠٠ الحلم الذي يتحقق يوما بعد يوم، منارة مضيئة لوسط الدلتا كأول مستشفى ذكي تم تصميمه طبقاً لأحدث منظومات تصميم المستشفيات عالمياً ليس فقط ليقدم خدماته الصحية لأهلنا في هذه البقعة الغالية بقلوب المصريين ولكن أيضا ليعكس قوة الإرادة والمحبة والدعم الشعبي والانتماء الوطني لبلدنا الحبيبة .

وأضاف رئيس الجامعة: «مبروك لكل المصريين ولكل من شارك ولو بكلمة دعم وكل الشكر للقيادة السياسية التي تدعم أبناء هذا الوطن العظيم … ونعاهد الله ونعاهد أهلنا على بذل كل الجهد لإنجاز الحلم ليصبح واقعا على أرضنا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله».

أوضح د. محمود زكى أنه قريبا سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع حيث سيتم إنشاؤها على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية ٦٠ ألف متر مربع، ‏بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مبان، المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية المتقدمة بطاقة استيعابية ٢٠٠ ‏سرير لكل مرحلة وسيتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة العالمية لذك أدعو رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والأفراد وهيئات المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق حلم بناء المستشفى، بدعم مستشفى٩٠٠٩٠٠ حيث إن المساهمة في إنشائه بالجهود الذاتية يرسخ من قيم المشاركة المجتمعية والانتماء ويكشف عن حب المصريين لبلدهم ومشاركتهم في مسيرة البناء.

المصرى اليوم

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