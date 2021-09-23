أخبار عاجلة

الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي -
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة -
تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان -
أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا -
رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك» -
تعرف على خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة -
ندوة «المسرح الشعري والكوميدي والتراجيدي» لدى الكاتب المصري في المهرجان القومي للمسرح -
أسعار النفط والغاز.. تقلبات أسواق واحتكار وأيديولوجيا -
انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية -
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يختتم فعالياته غدًا

Print
مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يختتم فعالياته غدًا مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يختتم فعالياته غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة«الإستثنائية» لعام2021، وملتقى الأديان في دورته السابعة «هنا نصلى معا»، التي تمت تأجيلها حدادا على وفاة المشير طنطاوى، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة غدا الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجارى في تمام الساعة 8م، تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم» تحل الأردن ضيف شرف المهرجان.

يقول الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بأنه نظرا للحداد الرسمى للدولة على وفاة المشير طنطاوى، فقد تم إلغاء احتفالية ملتقى الأديان الدورة السابعة والمزمع إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر بمجمع الأديان وكل العروض بكافة مواقع المهرجان، لذا تقرر إقامة احتفالية ملتقى الأديان في حفل ختام مهرجان سماع الدولى يوم الجمعة 24 سبتمبرالجارى 8م، بعد النجاح الكبير والجماهيرى الذي حققه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، يكرم المهرجان رموز لقيمتها وإبداعها في مجال الانشاد والموسيقى الروحية وهم الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونيانى( إيطاليا)، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع وروح الشجن()، الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس(اليونان)، جمعية النور والأمل(مصر)، بالإضافة إلى تكريم خاص لـ إدواردو بانياغواتريو جسر ثقافى بين مصر وأسبانيا، كما يرسل المهرجان رسالة محبة وذكرى وتحية ولمسة وفاء لمحبى الثقافة الراحل أحمد الفيومى، كما تم اختيار الموسيقار العالمى بيتهوفن شخصية المهرجان هذا العام.

يُقام المهرجان برعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر ومؤسسة حواروفنون ثقافات الشعوب، يشارك في المهرجان فرق مصرية وفرق من السفارات الاجنبية المقيمة في مصر وبعض الدول مثل الأردن – رومانيا- السودان- فرنسا- سوريا- جنوب السودان- اليمن- بنجلاديش- اليونان- لبنان- اندونسيا، فلسطين، مصر، بالاضافة للفرق الكنائسية .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ندوة «المسرح الشعري والكوميدي والتراجيدي» لدى الكاتب المصري في المهرجان القومي للمسرح

ندوة «المسرح الشعري والكوميدي والتراجيدي» لدى الكاتب المصري في المهرجان القومي للمسرح

قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول

قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول

تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%