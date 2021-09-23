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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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