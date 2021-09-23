أخبار عاجلة

الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي -
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة -
تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان -
أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا -
رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك» -
تعرف على خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة -
ندوة «المسرح الشعري والكوميدي والتراجيدي» لدى الكاتب المصري في المهرجان القومي للمسرح -
أسعار النفط والغاز.. تقلبات أسواق واحتكار وأيديولوجيا -
انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية -
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده

Print
مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده
قال: وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة وبوتيرة سريعة

مدير صحة الطائف: هي لنا دار وهي لنا وطن نحبه ونمجده

رفع مدير الشؤون الصحية في الطائف سعيد بن جابر القحطاني، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 91، وقال: في البداية يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.

وأضاف أن المملكة العربية هي لنا دار، وهي لنا وطن نحبه ونمجده ونفديه بأرواحنا ودمائنا وأنفسنا.

وتابع: إن لدينا جميعًا أدوارًا نؤديها سواء كنا في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا والقيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا.

وأردف: إن وجه الحياة قد تغير كثيرًا في مملكتنا الحبيبة، وبوتيرة سريعة لا تقاس بالأعوام والأشهر؛ وإنما بالأيام والأسابيع، ويظهر ذلك من خلال التحولات المذهلة التي نراها اليوم وخاصة في المجال الصحي وما قدمته المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا خير مثال، ولا تزال المسيرة مستمرة -ولله الحمد- في ظل حكومتنا الرشيدة نحو العطاء، حاملة راية العدل والسلام ومستقبلًا يزخر برؤية شاملة واعدة، وهي رؤية 2030؛ ليسعد بها كل مواطن سعودي على أرض بلاده الحرمين الشريفين بإذن الله.. دمت يا وطني شامخًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز