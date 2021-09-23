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ضبط عاطل وربة منزل يروجان المخدرات في الخانكة

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ضبط عاطل وربة منزل يروجان المخدرات في الخانكة ضبط عاطل وربة منزل يروجان المخدرات في الخانكة

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القت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل وربة منزل يقومان بترويج المواد والأقراص المخدرة في منطقة الخانكة وترويجها على الشباب، وتم التحفظ على المتهمان وبحوزتهما كميات من الشادو والبودرة والأقراص المخدرة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تفيد قيام عاطل وربة منزل بالإتجار في المواد المخدرة ويتخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان لهما معلومات جنائية ويقومان بترويج السموم البيضاء على الشباب، وفي أحد الأكمنة القى القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدر الشادو وكمية من البودرة المخدر وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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