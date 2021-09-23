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سمكري يقود عصابة لسرقة السيارات وإعادة بيعها بعد استبدال أجزاء منها بالقاهرة

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سمكري يقود عصابة لسرقة السيارات وإعادة بيعها بعد استبدال أجزاء منها بالقاهرة سمكري يقود عصابة لسرقة السيارات وإعادة بيعها بعد استبدال أجزاء منها بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وإعادة بيعها بعد استبدال أجزاء منها.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة السيارة ملكها أثناء تواجدها أمام العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة صوت ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر «سمكري سيارات» تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها واستبدال أجزاء رقمي الشاسيه والموتور المُثبتة على سيارات وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها، وأقرا بقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة سيارة بينهما المُبلغ بسرقتها.

وبإرشادهما تم ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله بمنطقة الوراق بالجيزة، وعثرت القوات بداخلها على السيارة المستولى عليها مُثبت بها رقمي شاسيه وموتور خاصين بسيارة متهالكة ناتجة عن حادث من ذات الماركة واللون، كما عُثر على سيارة أخرى كاملة الأجزاء، وكذلك سيارة مقطعة الأجزاء بالكامل.

بمواجهة الأخير أيد ما سبق، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهمهما بالسرقة.

المصرى اليوم

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