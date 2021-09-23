توقيع الكشف والعلاج لـ550 حالة بقافلة جامعة المنيا الطبية والتوعوية لـ«قرية الكمال»

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استكمالاً لما حققته جامعة المنيا من انجازات خلال الفترة السابقة في خدمة مجتمعها على كافة المستويات، واستمراراً لجهود أبنائها الدؤوبة في تعزيز العمل التطوعي والتقدم في خطي ثابتة نحو تفعيل الدور الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الطبية والتوعوية لهم من خلال إطلاق الجامعة لسلسلة من القوافل التنموية المتكاملة لقرى محافظة المنيا، والتي جاء آخرها استهدف قرية «الكمال» بمركز المنيا، التي انطلقت برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شؤون البيئة.

قال رئيس جامعة المنيا، أن قافلة «قرية الكمال» شهدت اقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لما تضمه من نخبة متخصصة من الأطباء والأكاديميين بالجامعة، حيث كان من أبرز إنجازاتها توقيع الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 550 حالة من سكان القرية في 10 تخصصات مختلفة، إلى جانب عقد 4 ندوات طبية توعوية لسكان القرية حول «مخاطر الادمان واسبابه وطرق العلاج»، و«الفحص الذاتي لأمراض سرطان الثدي»، و«صحة الطفل»، و«الاسعافات الأولية»، وذلك تحت اشراف الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القوافل المتكاملة لجامعة المنيا، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة، أن فعاليات القافلة تضمنت ندوتين لكلية التربية النوعية، بإشراف من الدكتور أحمد سعيد عبدالخالق عميد الكلية، دارت محاورها حول «دور الاعلام في التصدي لظاهرة الادمان»، و«إدارة الازمات والكوارث»، وذلك بمشاركة عدد من طلاب مجموعة أصدقاء البيئة بكلية التربية الرياضية والتربية النوعية، وكلية الآداب.