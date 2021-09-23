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قدم السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء صورة من أوراق اعتماده سفيراً لدي اثيوبيا للسفير فيصل علي مدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الأثيوبية.

ودعا السفير فيصل علي مدير إدارة البروتوكول بالخارجية الإثيوبية خلال المقابلة إلى البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين وتحقيق التعاون في الموارد الطبيعية المشتركة، متمنيا التوفيق للسفير المصري في مهمته الجديدة.

ومن جانبه، أكد السفير الدكتور محمد عمر جاد على أهمية إرساء التعاون بين الدولتين في ظل ارتباطه بأمر وجودي وشريان الحياة لمصر، مؤكدا على بذل مساعيه لتحقيق هذا الغرض.