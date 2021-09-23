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سفير الجديد بأديس أبابا يقدم صورة من أوراق اعتمادة للخارجية الإثيوبية

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سفير مصر الجديد بأديس أبابا يقدم صورة من أوراق اعتمادة للخارجية الإثيوبية سفير الجديد بأديس أبابا يقدم صورة من أوراق اعتمادة للخارجية الإثيوبية

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قدم السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء صورة من أوراق اعتماده سفيراً لدي اثيوبيا للسفير فيصل علي مدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الأثيوبية.

ودعا السفير فيصل علي مدير إدارة البروتوكول بالخارجية الإثيوبية خلال المقابلة إلى البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين وتحقيق التعاون في الموارد الطبيعية المشتركة، متمنيا التوفيق للسفير المصري في مهمته الجديدة.

ومن جانبه، أكد السفير الدكتور محمد عمر جاد على أهمية إرساء التعاون بين الدولتين في ظل ارتباطه بأمر وجودي وشريان الحياة لمصر، مؤكدا على بذل مساعيه لتحقيق هذا الغرض.

المصرى اليوم

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