النائب العام يلتقى بعضوات النيابة الجدد عقب انتهاء تأهيلهن بـ« الدورة التأسيسية» ( صور )

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أنهت النيابة العامة تدريب العضوات النيابة الجدد، من خلال معهد البحوث الجنائية والتدريب، والذى تضمن برنامجًا تدريبيًّا للتأهيل قبل بدء العضوات في مباشرتهن أعمالهن؛ وتضمن الدورة التأسيسية، التي عقدت من 4 إلى 22 سبتمبر، وتضمنت 72 ساعة تدريب على أيدى قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحى العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

و التقى المستشار النائب العام بعضوات النيابة العامة بعد انتهاء برنامج الدورة التأسيسية، وناقشهن في تفاصيله وملاحظاتهن عليه وأوجه استفادتهن منه، وقد أبدين لسيادته في ختام اللقاء رغباتهن في محالِّ العمل التي يتطلعن إليها في النيابة العامة.

كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام وجه معهدَ البحوث الجنائية والتدريب بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن، قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها الأكاديمية الوطنية للتدريب،حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، والتى أثنت على التعاون البنَّاء بين النيابة العامة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات بالنيابة العامة.

كما تضمنت الدورة زيارة كافَّة إدارات مصلحة الطب الشرعى من تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين بالدكتورأيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين.

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية،حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين بمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

كان المجلس الأعلى للقضاء قد وافق على طلب النائب العام، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائى 2021/ 2022. وكان النائب العام تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها، أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائى المشار إليه،

ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، في جلسته المنعقدة 2 يونيو الماضى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل حتى 30 من الشهر ذاته، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة .

النائب العام يلتقي العضوات الجدد عقب التاهيل

النائب العام يلتقي العضوات الجدد عقب التاهيل

النائب العام يلتقي العضوات الجدد عقب التاهيل

النائب العام يلتقي العضوات الجدد عقب التاهيل

النائب العام يلتقي العضوات الجدد عقب التاهيل

النائب العام يلتقي العضوات الجدد عقب التاهيل