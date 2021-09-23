بعد سقوطها في حفلها بـ«جرش».. أول تعليق من ماجدة الرومي (صور)

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توجّهت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي بالشكر للأردن، على «المحبة» التي أحيطت بها خلال حفل افتتاح مهرجان «جرش للثقافة والفنون» الأربعاء، في أوّل تعليقٍ لها بعد الوعكة الصحية التي أفقدتها توازنها على المسرح.

ونشرت ماجدة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة صور لإطلالتها في الحفل، وتكريم وزير الثقافة الأردني على العايد لها، وعلّقت عليها بالقول: «شكراً جرش...شكراً الأردن على كل هالمحبّة».

وتابعت: «وهكذا عُدتُ إليكم..لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم..حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي ..معكم يحلو مشواري..محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم..دمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام».

وكانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي قد فقدت توازنها على المسرح أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون في الأردن أمس.

وسقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح وهي تختتم إحدى أغنياتها، فيما تدخل رجال الأمن والمنظمون لنقلها إلى مكان لتلقي الإسعافات الأولية.

وأكدت مقدمة الحفل أن الفنانة ماجدة الرومي تعرضت لوعكة صحية تستدعي الاعتناء بها لدقائق دون أن تعلم مصير الحفل.

فيما أكد أيمن سماوي، المدير التنفيذي للمهرجان، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في السكر أدى إلى فقدانها الوعي.

وسرعان ما صعدت ماجدة الرومي إلى المسرح مجددا، وسط تصفيق حار من الجمهور، كما اعتذرت للجمهور مؤكدة قدرتها على مواصلة الحفل.