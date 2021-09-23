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سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو المسرب الذي انتشر في الساعات الماضية للمدرب العام لمنتخب مصر والذي ينتقد فيه نجمي الفريق الأبيض القائد محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقي.

وعبرت جماهير نادي الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن استيائها مما جاء في الفيديو في الوقت الذي أكد فيه ضياء السيد أن كل ما جاء في الفيديو صحيح ولكنه كان على سبيل الدعابة مع أحد العاملين في القناة الفضائية التي تم تسجيل الفيديو المسرب بها قبل ظهور ضياء السيد في أحد البرامج.

وظهر ضياء السيد في مقطع فيديو مسرب خلال الساعات الماضية قال فيه إن محمود شيكابالا «مش هيعتب أبواب المنتخب في عهده».

كما انتقد ضياء السيد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، مؤكدا أنه يراوغ الزمالك ويحتال عليه ولديه عرض خارجي مغري من أحد الأندية التي يسعى للانتقال إليها في الفترة المقبلة.