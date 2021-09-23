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غضب في بعد الفيديو المسرب لمدرب منتخب ضد شيكابالا وبن شرقي

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غضب في الزمالك بعد الفيديو المسرب لمدرب منتخب مصر ضد شيكابالا وبن شرقي غضب في بعد الفيديو المسرب لمدرب منتخب ضد شيكابالا وبن شرقي

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سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير نادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو المسرب الذي انتشر في الساعات الماضية للمدرب العام لمنتخب والذي ينتقد فيه نجمي الفريق الأبيض القائد محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقي.

وعبرت جماهير نادي الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن استيائها مما جاء في الفيديو في الوقت الذي أكد فيه ضياء السيد أن كل ما جاء في الفيديو صحيح ولكنه كان على سبيل الدعابة مع أحد العاملين في القناة الفضائية التي تم تسجيل الفيديو المسرب بها قبل ظهور ضياء السيد في أحد البرامج.

وظهر ضياء السيد في مقطع مسرب خلال الساعات الماضية قال فيه إن محمود شيكابالا «مش هيعتب أبواب في عهده».

كما انتقد ضياء السيد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، مؤكدا أنه يراوغ الزمالك ويحتال عليه ولديه عرض خارجي مغري من أحد الأندية التي يسعى للانتقال إليها في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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