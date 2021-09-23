5 مرشحين في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا

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أعلنت اللجنة الإدارية بـ نادي المنيا الرياضي، تلقي طلبات 5 مرشحين في اليوم الثالث لتقلي الطلبات التي تستمر لمدة أسبوع ينتهي الأحد المقبل 26 سبتمبر الجاري، ليرتفع عدد المرشحين إلى 16 مرشحا خلال يومين.

حيث تقدم لمقعد رئيس مجلس الإدارة مرشح واحد الرئيس الحالي للمجلس المحاسب عاطف عبدالجابر، عضو مجلس شورى سابق، وعلى مقعد نائب مرشحين اثنين، وعلى مقعد امين الصندوق مرشح واحد، وعلى العضوية فوق السن 9 مرشحين، وتحت السن 3 مرشحين.

كان مجلس ادارة النادي قد دعا الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الجمعة 12 نوفمبر القادم، في تمام السابعة مساءً، والتي يتضمن جدول أعمالها، انتخابات مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، بمقر النادي.

وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح: 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي، و2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث وصورة منه، وأصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة إنابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح وصورة ضوئية، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي:

1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة.

1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق.

1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن، و500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن، على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.