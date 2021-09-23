أخبار عاجلة

انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية -
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا -
المخرج عمر عبد العزيز: محمود عبد العزيز قالى هات سمير غانم لفيلم الشقة من حق الزوجة مكانى -
«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية -
قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول -
«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل -
توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال -
«أطباء الأسنان»: 75 ألف عضو بالنقابة ينضمون لمبادرة التحول الرقمى فى طب الأسنان -
الرئيس الروسي: نتعاون مع تركيا فى ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان وأرمينيا -
أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المؤسسة العامة للحبوب.. أكبر الطاقات التخزينية في الشرق الأوسط

Print
المؤسسة العامة للحبوب.. أكبر الطاقات التخزينية في الشرق الأوسط المؤسسة العامة للحبوب.. أكبر الطاقات التخزينية في الشرق الأوسط
بإضافة طاقات بنحو 900 ألف طن خلال الفترة من 2015 إلى 2021

المؤسسة العامة للحبوب.. أكبر الطاقات التخزينية في الشرق الأوسط

تُعد المؤسسة العامة للحبوب أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- الرعاية والاهتمام؛ لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي؛ حيث رفعت المؤسسة طاقاتها التخزينية لتصبح أكبر الطاقات التخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، بإضافة طاقات بنحو (900) ألف طن خلال الفترة من 2015 إلى 2021، وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من (2.5) مليار ريال، ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى نحو (3.5) ملايين طن، موزعة على 15 فرعًا في مناطق المملكة.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه انطلاقًا من برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، تم تخصيص قطاع المطاحن بالكامل، الذي يهدف إلى المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك؛ حيث تم استكمال تخصيص القطاع ببيع شركات المطاحن الأربع. وستنعكس هذه الخطوة -بإذن الله- على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال تحسين الأداء وتطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح الأخرى وتقديم المنتجات الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا تلوح باكستان بحظر الطيران الكويتي إليها؟

لماذا تلوح باكستان بحظر الطيران الكويتي إليها؟

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

بقرار من "الراجحي".. تأسيس أول جمعية مهنية للناشرين في المملكة

بقرار من "الراجحي".. تأسيس أول جمعية مهنية للناشرين في المملكة

"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة 3 أشهر إضافية

"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة 3 أشهر إضافية