مازيراتي جريكال الجديدة ستظهر في 16 نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستوسع مازيراتي تشكيلتها في نوفمبر المقبل مع تقديم سيارة كروس أوفر جريكال الجديدة.

وبحسب motor1، كانت ستكشف العلامة التجارية عن السيارة في وقت ما من ذلك الشهر، لكن اليوم، أعلنت الشركة أن النموذج سيحصل على العرض الأول عالميًا في 16 نوفمبر، وسيقام العرض الأول في ميلانو، إيطاليا.

كما ستندرج سيارة جريكال أسفل ليفانتي في تشكيلة مازيراتي، وعلى الرغم من أن التمويه أبقى معظم التفاصيل مخفية عن الأنظار. ومع ذلك، ظهرت أجزاء جريكال، بما في ذلك الشبكة ذات الفتحات، للبيع على الإنترنت .

فيما رصدت اللقطات الجزء الداخلي من السيارة، حيث كشفت عن شاشة معلومات ترفيهية صغيرة تقع أسفل الجزء العلوي من لوحة القيادة والساعة المثبتة على لوحة العدادات.

بينما لم تذكر مازيراتي طبيعة محرك جريكال، لكن الشركة لديها خيارات، إذ أشارت الشائعات إلى أنها تحتوي على محرك V6 مزدوج الشاحن سعة 3.0 لتر بقوة 621 حصانًا (463 كيلووات) من مازيراتي MC20.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون المحرك القياسي عبارة عن وحدة هجينة خفيفة سعة 2.0 لتر.

كما يتوفر خيار محرك آخر هو محرك V6 مزدوج التوربو سعة 2.9 لتر، والذي يعمل على تشغيل Alfa Romeo Stelvio بقوة 505 حصان (377 كيلو واط).

يشترك Stelvio وGrecale في منصة، لذا فإن استخدام مازيراتي لمجموعة نقل الحركة من ألفا لن يكون مفاجأة كبيرة، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك نسخة كهربائية بالكامل في المستقبل أيضًا، وستكون أقل من ليفانتي في تشكيلة العلامة التجارية.

مازيراتي جريكال الجديدة