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تعرف على نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مباراة سهلة لـ ليفربول

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تعرف على نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مباراة سهلة لـ ليفربول تعرف على نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مباراة سهلة لـ ليفربول

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أقيمت خلال الساعات الماضية قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم 2021/2022 ، وأسفرت عن مواجهة سهلة لفريق ليفربول بقيادة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح.

وتأهل 16 فريقًا إلى منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، من أبرزها: ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي.

بينما ودعت بعض الأندية الكبيرة أيضاً منافسات البطولة مبكراً من دور الـ 32، وعلى رأسها: مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وأسفرت القرعة عن مباراة قوية بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام، والأخير أطاح بجاره مانشستر يونايتد من البطولة، بينما يخوض ليفربول مباراة سهلة خارج أرضه ضد بريستون نورث إند.

وجاءت مباريات دور الـ 16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على النحو التالي:

وتنطلق مباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بدء من يوم 25 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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