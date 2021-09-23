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تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

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يحل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر ضيفاً على نظيره قادش على أرض ملعب رامون دي كارانزا في مباراة صعبة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة المباراة بهدف واحد فقط هو هو تحقيق الفوز لتصحيح الأوضاع من جديد، بعد التعادل في الجولة الماضية مع غرناطة وقبلها الخسارة بثلاثية أمام بايرن ميونخ على ملعب كامب نو ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام قادش عند الساعة 10 مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب رامون دي كارانزا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما يقبع قادش في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وينتظر أن يخوض الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن.

فيخط الدفاع : أوسكار مينجويزا وجيرارد بيكيه وروناد آراخو وسيرجينو ديست.

في خط الوسط : فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وفيليبي كوتينيو.

في خط الهجوم : يوسف ديمير ولوك دي يونج وممفيس ديباي.

وتعتبر مباراة اليوم الفرصة الأخيرة للمدرب الهولندي رونالد كومان حيث في حال عدم تحقيق الفوز سيرحل عن الفريق بشكل رسمي.

المصرى اليوم

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