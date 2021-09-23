حملة «معًا نطمئن» تواصل فعالياتها بتسجيل 200 حالة في مطاي بالمنيا

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واصلت حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان يوم الأحد الماضي بالمحافظة، فعالياتها لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح بقرية سيلا الغربية بمركز مطاي، شمال المنيا، حيث تم تسجيل 200 حالة تلقي للقاح بالمركز.

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وأكد أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، كما تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

وأكد المحاسب خالد عبدالرءوف، رئيس مركز مطاي، القيام بتسجيل 200 حالة بقرية سيلا الغربية، من خلال القافلة وتحت إشراف الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحة، مؤكدا على استمرار تسجيل الحالات من خلال مراكز اللقاح بالمركز.