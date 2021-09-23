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إزالة تعديات على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

وأوضح عاشور أن المخالفة عبارة تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر بناحية حوض ال 80 بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم بالقرية ومشرف الجمعية الزراعية. جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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