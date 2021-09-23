متحف الإسكندرية يستطلع رأى السائحين الأجانب.. ويستقبل وفود من أصحاب الهمم (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة واقعية على الأرض للتعرف على رأي الزوار في طريقة العرض والخدمة المقدمة، قام متحف الاسكندرية القومى بعمل استبيان رأى واستطلاع لزوار المتحف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من خلال استمارة استبيان رأى.

وذكر مصدر بالمتحف، أن الهدف من استمارة الاستبيان هو التعرف على رأى السائح في طريقة عرض القطع الأثرية ومدى اهتمامه وإعجابه بها وكذا طرق التعامل وتقديم الشروح للزوار، والحصول على رضا السائح، من خلال ملئ استمارات الرأي يتم توزيعها على السائحين فور انتهاء الزيارة وذلك حرصًا من ادارة المتحف على معرفة آراء الزوار، حيث يتم عرض وتجميع الاستمارات تحت إشراف مريانا باخوم رئيس قسم التسويق بمتحف الإسكندرية القومي.

وفى سياق متصل، يستقبل متحف الاسكندرية القومى، العديد من الزيارات اليومية للتعرف على المقتنيات الاثرية، حيث استقبل خلال الايام الاخيرة، وفد من جمعيه «ابشر» لذوي الاحتياجات الخاصة بمرافقة الدكتورة سلوى أحمد عبدالله مدير عام متحف الموزاييك وماجده عادل مدير قسم العلاقات العامة بمتحف الموزاييك، وقام باصطِحابِهم لتَعْرِيفِهم بمُقْتَنيات ومَعْروضات المتحف خِلال جَوْلَة إرشاديَّة داخل أقسام وقاعات المتحف كُلٌّ من ياسمين عادل ورشا محمد ونسرين أحمد أمناء متحف.

كما استقبل المتحف وفد من جمعية رعاية المسنين بمدينة الإسماعيلية، وقام باصطِحابِهم لتَعْرِيفِهم بمُقْتَنيات ومَعْروضات المتحف خِلال جَوْلَة إرشاديَّة داخل أقسام وقاعات المتحف كُلٌّ من، كرم همام وأمنية عبدالمنعم ونسرين أحمد أمناء متحف، كما زار المتحف وفد من الاتحاد العربي للمرشدين التابع للمركز الأثري للتدريب، حَيْثُ قام باصطِحابِهم لتَعْرِيفِهم بمُقْتَنيات ومَعْروضات المتحف خِلال جَوْلَة إرشاديَّة داخل أقسام وقاعات المتحف كُلٌّ من هناء كامل وأحمد مصطفي أمناء متحف،كما زار المتحف وفد من جمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية.

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

متحف الاسكندرية القومى يستطلع رأى السائحين الأجانب .. ويستقبل وفود من "الشبان المسلمين" وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)