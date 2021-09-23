محافظ قنا يعقد اجتماعا للتعريف بأدوار واختصاصات المجلس الاقتصادي الاجتماعي

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسَّعا مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة التابع لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشأن التعريف بأدوار واختصاصات وآليات العمل بالمجلس، بهدف المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة والمنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، جاء ذلك بحضور كل من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لبناء القدرات والتطوير المؤسسي، والدكتور محمود بركة مسؤول الاستثمار ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا

إجتماع محافظ قنا

أوضح محافظ قنا أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة يُعد أهم مجلس استشاري للمحافظة لأنه يعمل على تقديم الدعم في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة قنا من خلال دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في تحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة عن طريق جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال تسويق الفرص الاستثمارية داخل وخارج المحافظة، فضلا عن أهمية المجلس في مراجعة مبادرات تنمية التكتلات الانتاجية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم اللازم لها في تنفيذ خطط تنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة مع مناقشة أهم التحديات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال ومن ثم مساعدتهم في وضع آليات وبدائل حلول مناسبة، مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة إلى تقديم الدعم وتبنى سياسات اشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات على أرض الواقع.

إجتماع محافظ قنا

من جانبها أوضحت الدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لبناء القدرات والتطوير المؤسسي أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى للمعيشة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة من خلال إعداد الدراسات والتقارير اللازمة وطرح أفكار جديدة وتحديد آليات العمل لإحداث تنمية حقيقة ومستدامة لأبناء قنا عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر .

إجتماع محافظ قنا

و أضاف الدكتور محمود بركة مسؤول الاستثمار ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يتناول خمسة محاور رئيسية هم؛ محور التنمية الاقتصادية المحلية، ومحو التنمية الصناعية والاستثمار، ومحور تنمية التكتلات الاقتصادية، ومحور شؤون العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومحور مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والمساعدة في رصد المشروعات والمبادرات المنفذة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا إلى نجاح البرنامج في الانتهاء من تنفيذ 1402 مشروع خلال عامين ونصف من العمل الشاق لتطوير البنية التحتية، والمناطق الصناعية، والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي، كما نجح البرنامج في خفض معدلات البطالة وتوفير 57 ألف فرصة عمل مباشرة و92 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا بالاضافة إلى الدور الفعّال الذي يسعى إليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والذى يتكون من مجموعة من الاستشاريين ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ورئيس الغرفة التجارية بقنا، ومسئولي جمعيات المستثمرين، والأهلية، والمنتديات المحلية، وممثلي عن التكتلات الاقتصادية.

كما أوصى المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعقد اجتماع شهري لمناقشة كل ما يستجد من أعمال، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسئولة عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية وخصوصا مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، والاستعانة بمن يراه المجلس مناسبا لإنجار مهام عمله من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة، فضلا عن تشكيل مجموعات عمل متخصصة منبثقة عنه وفق متطلبات عمله.