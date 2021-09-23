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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ينظم ندوة عن العمالة المصرية ودور المرأة العاملة

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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ينظم ندوة عن العمالة المصرية ودور المرأة العاملة اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ينظم ندوة عن العمالة المصرية ودور المرأة العاملة

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نظم إتحاد العمال المصريين في إيطاليا ندوة عن العمالة المصرية ودور المرأة المصرية العاملة في إيطاليا.

وناقشت الندوة عدد من المشاكل التي تعانى منها العمالة المصرية في إيطاليا مثل فتح مدارس لتعليم اللغة العربية للاطفال والحصول على مقر التقاء دائم لهم للاجتماع بداخلة للتجمع واقامة احتفالاتهم بالاعياد والمناسبات الاجتماعية والثقافية والقومية.

إضافة إلى مشكلة الاندماج واللغة وإتاحة فرص العمل والحصول على رخصة القيادة الايطالية.

‏وفي بداية الندوة رحب الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بأعضاء الاتحاد ووعدهم بالسعى بكل جهد لحل مشاكلهم ومتابعة الأمور المتعلقة بالمقر والحصول علية ووعدهم بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات المحلية في مدينة روما في الرابع من اكتوبر المقبل بأنه سوف يلتقي مع مسؤولي المقاطعة لطلب مقر دائم للعمالة المصرية.

إجتماع محافظ قنا

وأشار إسكندر إلى انة على تواصل مع ادارة المرور الإيطالية لكى تصرح للمصريين بأن يكون امتحان القيادة باللغة العربية، كاشفا عن وصول خطاب رسمى للإتحاد بذلك.

من جانبه قال محمد جمعة المستشار النقابي لاتحاد العمال المصريين في ايطاليا «ان الاتحاد سوف ينظم لقاءات أخرى مع العمالة المصرية في جميع المقاطعات الايطالية للعمل على تحقيق التواصل والترابط بين العمالة المصرية في ايطاليا وشارك في الندوة عدد من الاسر المصرية المقيمة في اوستيا روما وبحضور ممثلي المراة في اوستيا روما على رأسهم جهاد الدخميسي وندى كامل ممثلة المرأة عن مقاطعة فلورنس.

المصرى اليوم

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