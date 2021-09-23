شعراوي: برنامج لإعداد متخصصين فى مجال حقوق الإنسان بالمحافظات

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أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنظم الوزارة، الأسبوع المقبل، برنامج تدريبية لإعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك في ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وبالتكامل مع المسار التنموي القوى لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، إن الوزارة تهتم بإعداد كوادر من العاملين بالوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعى بثقافة حقوق الانسان، مشيرا إلى أنه يستفيد من هذه الدورة 27 متدرباً من جميع المحافظات، كدفعة أولى.

وأوضح، «شعراوي»، أن كافة الأنشطة التنموية والمبادرات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مبادرتي «حياة كريمة» و«مشروعك»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وصندوق التنمية المحلية وأيادي مصر، تصب في خانة التمكين الاقتصادي، والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي توجه به دائماً القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة، لافتا إلى مشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان في المحافظات، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد، أن الوزارة أنشأت وحدة حقوق الإنسان عام 2018، وتعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة باقتراح السياسيات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة بمتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مع رصد ودراسة المشكلات ذات الصلة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بها، وتعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح: تختص وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أيضا بتمكين وحدات المحلية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع بحث الشكاوى وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التي يحتاج اليها المواطن، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 25 وحدة حقوق إنسان في المحافظات، وتم تجهيزها وتعيين مسؤول ومعاونيين لكل وحدة، لتعزيز رؤية المحافظات في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب في هذا المجال.

وتابع الوزير، أن هناك تنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن المحتوى التدريبى والموضوعات التي يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، موضحاً أن الدورة التدريبية ستركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصميم الأنشطة التدريبية، ودور وإختصاصات وحدات الإدارة المحلية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإلتزامات الدولية لمصر الناشئة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما يتضمن البرنامج التدريبى سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلى في مجال حقوق الإنسان، والممارسات التدريبية الصحيحة والخاطئة.

وأضاف، أنه يجرى التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيادة فاعلية وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ أنشطة لدعم وحدات حقوق الإنسان، منها برنامجين تدريبين لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات وذلك خلال عامى( 2019 ،2020 )، وشاركت الوزارة في فعاليات المؤتمر الدولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة الذي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2019 بشرم الشيخ، إضافة إلى قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظات وتنفيذ القانون الخاص في هذا الشأن، كما يجرى حاليا التنسيق لتنظيم 3 دورات لذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بحقوقهم السياسية.

واختتم الوزير تصريحاته بأن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى للمعاقين على كافة المحافظات للإلتزام به اثناء تنفيذ كافة الطرق، والإنشاءات الجديدة، كما وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادى لذوى الإحتياجات الخاصة، بخلاف أنشطة وهياكل أخرى تختص بتكافؤ الفرص وحقوق المرآة وحقوق الطفل، ولها إدارة متخصصة بالوزارة والمحافظات.

