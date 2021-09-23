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يواصل الانخفاض .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

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يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 يواصل الانخفاض .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

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واصل سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، 23 سبتمبر 2021، انخفاضه والذى بدأ فيه مساء الأربعاء، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية، وانخفضت أسعار الذهب في ، صباح اليوم، فى استجابة للانخفاض العالمى، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 777 جنيها للجرام بدون المصنعية.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 886 إلى 888 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 775 إلى 777 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 664 إلى 666 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، 6200 إلى 6216 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، الانخفاض مع صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء والتى جاءت سلبية وسجلت 5.88 مليون حركة مبيعات جديدة، في حين كانت التوقعات أن تصل إلى 5.89 مليون إضافة جديدة، أما بالنسبة لمبيعات المنازل القائمة شهريًا فقد شهدت تراجعًا بنسبة -2.0% وكان الرصد السابق 2.2%، وتسببت تلك البيانات في إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادة في الفائدة في موعد أقرب من المتوقع وتقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم، مما دفع أسعار الذهب للتراجع .

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6 %، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.81% إلى 1764.45 دولارا للأوقية وقد يجد الذهب الدعم على 1742.30 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1788.25 دولارا، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.12% مما ينذر بإحتمالية ارتفاع سعر الذهب مرة ثانية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 779.08 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,762.71 $ .

تراجع بعد بيانات هامة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021

ارتفاع بعد تراجع الدولار.. تعرف على اسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

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المصرى اليوم

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