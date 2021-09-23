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عاودت أسعار الذهب في الأردن الانخفاض مجددًا، خلال تعاملاتها الافتتاحية صباح اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021، بعد ارتفاع مفاجئ في الأسعار أمس الأربعاء، وسجل سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم 36.10 دينار أردني للبيع، و34.60 دينار للشراء.

اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021

وتُعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن اسعار فئات الذهب يوميًا، وتوجه التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وأُعلِنت أسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36.10 دينار أردني للبيع، و34.60 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.30 دينار أردني للبيع، و29.40 دينار أردني للشراء.

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