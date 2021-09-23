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الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

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عاودت الذهب في الأردن الانخفاض مجددًا، خلال تعاملاتها الافتتاحية صباح اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021، بعد ارتفاع مفاجئ في الأسعار أمس الأربعاء، وسجل سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم 36.10 دينار أردني للبيع، و34.60 دينار للشراء.

الذهب في الاردن اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021
 وتُعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن اسعار فئات الذهب يوميًا، وتوجه التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وأُعلِنت أسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 23 ــ 9 ــ 2021 كما يلي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36.10 دينار أردني للبيع، و34.60 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.30 دينار أردني للبيع، و29.40 دينار أردني للشراء.

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