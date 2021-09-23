بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021

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أعلنت شركة ريسوت للإسمنت أكبر شركة لتصنيع الإسمنت في سلطنة عمان و ذات البصمة العالمية اليوم أن وحدة الطحن الخاصه بها في الدقم – سلطنة عمان بتكلفة 30 مليون دولار أمريكي ستبدأ عمليات التشغيل في الربع الأخير من عام 2021.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة ريسوت للإسمنت الفاضل جوي جوش قائلا "ستضيف محطة الدقم مليون طن أخرى إلى طاقتنا الحالية و سيساعدنا ذلك على تلبية الطلبات المتزايدة في سلطنة عمان وفي الأسواق الإقليمية الأخرى حيث من المتوقع عودة نشاط البناء للإنتعاش في فترة ما بعد الوباء".

تجدر الإشارة بأن محطة الدقم ستعمل على زيادة الإنتاج السنوي لمجموعة ريسوت للإسمنت إلى 7.4 مليون طن ، كما ستساعد شركة ريسوت للإسمنت المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية على تحقيق هدفها الإنتاجي البالغ 10 ملايين طن بحلول عام 2022.

وفي هذا الإطار أضاف رئيس خدمات الدعم وتطوير الأعمال الفاضل يوسف أحمد علوي ال إبراهيم قائلا "إن إنشاء وحدة الطحن في الدقم يسير بخطى تدريجية ثابته على الرغم من الأوضاع جراء جائحة كوفيد-19 ويعود الفضل في ذلك إلى البروتوكولات التي وضعتها شركة ريسوت للإسمنت المتعلقة بالسلامة والصحة, حيث كان هذا العام مليئًا بالتحديات بالنسبة للصناعات التحويلية بشكل عام ولكن شركة ريسوت للإسمنت تمكنت من التغلب على كافة العقبات من خلال التخطيط الفعال و التركيز على تحقيق الأهداف.

يعتبر مشروع محطة الدقم مشروعا مهما من ضمن المشاريع الأخرى لشركة ريسوت للإسمنت حيث سيساهم بشكل أساسي في تحقيق هدف الشركة المتمثل في رفع الطاقه الإنتاجيه إلى 22 مليون طن في المستقبل القريب.

وأضاف الفاضل يوسف أحمد علوي ال إبراهيم قائلا "إن السعي المستمر لشركة ريسوت للإسمنت في تطوير و توسيع قدراتها الإنتاجية سيساعد بشكل كبير أيضا في خلق العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين مما سيساهم في تحقيق التقدم الإجتماعي والإقتصادي".

التحق الفاضل يوسف أحمد علوي ال إبراهيم بشركة ريسوت للإسمنت في عام 2004 كمحاسب وتدرج خلال مسيرته في الشركة بالعديد من المناصب ومنها رئيسا للتدقيق الداخلي, مستشار خدمات الدعم ومن ثم رئيسا لخدمات الدعم وتطوير الأعمال.

كجزء من تطوير محطة الدقم وقعت أيضا شركة ريسوت للإسمنت عقد إيجار أرض وإتفاقية خدمات محطة الميناء مع شركة ميناء الدقم ش.م.ع.م. حيث ستساهم وحدة الطحن الجديدة في إكتمال توسع شركة ريسوت للإسمنت وتحقيق المزيد من الإستثمارات الجديدة وعمليات الإستحواذ في عُمان وآسيا وشرق إفريقيا.

ومن أهم الأهداف و المشاريع التي حققتها شركة ريسوت للإسمنت مؤخرا هي إستحوذها على شركة أسمنت صحار ش.م.ع.ع في عمان بتكلفة 60 مليون دولار أمريكي, تطوير حقل جديد بسعة 1.2 مليون طن سنويًا من الأسمنت بالقرب من العاصمه تبليسي - جورجيا في أوروبا الشرقية بتكلفة إستثمارية قدرها 200 مليون دولار أمريكي, الإستحواذ على محطة الإسمنت التابعة لشركة لافارج هوليكوم في جزر ثيلافوشي - المالديف و إستثمار 40 مليون دولار أمريكي في وحدة طحن جديدة في بربرة أرض الصومال في شرق إفريقيا.