أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

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رويترز: صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مواصلة مكاسبها الحادة المسجلة الأربعاء، في ظل تنامي الطلب العالمي على الخام واستمرار القيود على الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي.

وذكرت "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز" أن السوق تلقى دعمًا من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، فيما أكدت "أي إن جي" على أن أساسيات النفط لا تزال بنّاءة بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من سبتمبر الجاري.

وجاءت مكاسب النفط على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في شهر بعدما لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يتخذ قرارًا برفع الفائدة في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر 0.3% إلى 76.39 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 72.43 دولارًا للبرميل.