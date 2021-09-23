جهاد جريشة: «عصام عبدالفتاح عمره ما ساعدني وحاول يمنعني من المشاركة في المونديال»

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أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لم يساعده خلال مشواره التحكيمي.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات تلفزيونية :«عصام عبدالفتاح، عمره ما ساعدني خلال مشواري التحكيمي، الشخص الوحيد الذي وقف بجواري في مصر وكان دائمًا يدعمني هو المهندس هاني ابوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق».

وأضاف :«عقب مباراة الترجي والوداد المغربي في نهائي افريقيا، الجميع في لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي اشاد بالتحكيم في تلك المباراة، وعصام عبدالفتاح، هنأني على أدائي في تلك المباراة، بعد ذلك أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الافريقي في ذلك الوقت اصدر قرارًا بإيقافي بعد الضغوطات التي تعرض لها».

وتابع :«قبل بطولة كأس الامم الافريقية بشهر، تدخل هاني ابو ريدة، ورتب جلسة لي مع أحمد أحمد، في احد الفنادق بالقاهرة، لرفع الايقاف عني وهو ما حدث بالفعل».

وأوضح :«عصام عبدالفتاح، قال انه كان سببًا في رفع الإيقاف عني وهذا غير صحيح، فهو لم يكن له أي دور، فهو استغل وجود احمد احمد، وجاء بعد انتهاء جلستي معه، ليجتمع مع رئيس الكاف، لمصلحة شخصية له».

واشار :«عصام عبدالفتاح، حاول يمنعي من المشاركة في مونديال 2018، قبل انطلاق البطولة بعام خلال أحد المعسكرات اخبرني بوساكا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، أن لقطة مباراة الزمالك ومصر المقاصة أُرسلت له عن طريق عصام عبدالفتاح، وشعرت بالاستياء من إرسال المقطع لفيفا، لأنها كانت ستسبب في استبعادي من المونديال»