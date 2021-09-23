«زي النهارده».. بدء إنشاء خط سكك حديد القاهرة- الإسكندرية 23 سبتمبر 1852

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ظهرت الفكرة مبكرا تحديداًفى عهد محمدعلى باشا،حيث كان يعمل مهندس أسكتلندى في خدمته هو( توماس جالواى) وقد ألح على«الباشا»بمشروع خط حديدى يربط القاهرة بالسويس،عوضاً عن الطريق الصحراوى ،لكن إلحاحه ووجه بالرفض،لأن«الباشا»كان مشغولاً في بناء القناطرالخيرية في سياق مشروعه الزراعى الكبير، كما أنه انزعج من ضخامة العمل والتكلفة وعدم التأكد من ربحيته، وبعد أن يئس جالواى وصرف النظرعن الفكرة، ظهرفى المشهد رجل جديد دفع بنفس الفكرة،وهو«روبرت ستيفنسون»كما أخذ يروج لفكرة خط حديدى بين القاهرة والإسكندريةوفى ذهنه أن خطاً آخرسيتبعه بين القاهرة والسويس،وبعد وفاة «إبراهيم باشا»حاول روبرت التأثير على«عباس باشا»الذى كان نائباً عن جده «محمد على» الذي اعتزل الحكم لكبر سنه،وبعد وفاة محمدعلى وتولى عباس باشا رأت بريطانيا الفرصة مواتية فانتزعت موافقته على إنشاء خط سكة حديد يصل بين القاهرة والإسكندرية حتى إن بريطانيا دفعت بقوة في اتجاه تنفيذ المشروع قبل صدور الفرمان السلطانى،وأصدرعباس الأمرالذى جاء فيه:«حيث إنه تقررإنشاءسكك حديديةبين مصر والإسكندرية ومباشرة العمل فيها ابتداءً من هذه السنة، فقد اقتضى فتح وإنشاء ثلاثة مكاتب، أحدها بالإسكندرية، والثانى بمصر،والثالث وسط هذا الطريق، لترتيب اللوازم الخاصة بهذا الخط وتعيين مدير ذى همة وكفاءة،لتسهيل وتشغيل مطالب المهندسين الذين حضروا من إنجلترا لنفس هذا الأمر»إلى أن بدأ العمل في المشروع»زي النهارده«فى 23سبتمبر١٨٥٢وكان«بروس»الذى عين وكيلاً وقنصلاًعاماً لبريطانيا بمصر فى١٨٥٣ يعتبر هذا الخط بلا قيمة ما لم يتم إنشاء خط القاهرة-السويس،وبالفعل نجح هو وستيفنسون» في إقناع «عباس» بالأمر غير أنه قبل الانتهاء من خط القاهرة- الإسكندرية،وقبل البدء في خط القاهرة السويس وتحديداً في ١٤يوليو ١٨٥٤ اغتيل «عباس» ليخلفه في الحكم «سعيد باشا» الذي أوفى بالتزامات سلفه، وكان ما تم إنشاؤه من الخط عند مقتل«عباس»لا يتعدى سبعين ميلاً، فأصدر«سعيد»أوامره باستكمال الخط الأول والبدء في الخط الثانى وإتمام بناء محطة القبارى، وانتهت الخطوط عام ١٨٥٥مع إقامة كوبرى فوق فرع دمياط عند بنها عام ١٨٥٦وكوبرى كفرالزيات في ١٨٥٩،وبذلك أصبحت الرحلة بين الإسكندرية والقاهرة تستغرق سبع ساعات بدلاً من ٤٢ ساعة.