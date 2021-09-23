«زي النهارده».. وفاة فرويد 23 سبتمبر 1939

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لأسرة تنتمى إلى الجالية اليهودية في بلدة بريبور في منطقة مورافيا التابعة للإمبراطورية النمساوية وفى السادس من مايو 1856 ولد الطبيب النفسي النمساوى سيجموند فرويد الذي أسس مدرسة التحليل النفسى وعلم النفس الحديث واسمه الحقيقى كاملا سيجموند شلومو فرويد وقد اشتهر بنظريات العقل واللاوعى وآلية الدفاع عن القمع واعتبر الأسباب الجنسية واحدا من العناصر التي اعتمد عليها في التحليل النفسى واعتمد فكرة الجمعيات وحلقات العلاج النفسى، وكان فرويد حين بلغ الرابعة قد صحب أسرته إلى فيينا التي عاش فيها قرابة ثمانين عاما، وفى ١٨٦٥التحق بمدرسة كومونال ريل جيمنازيوم بحى ليوبولشتاتر ذى الأغلبية اليهودية وتخرج في ماتورا في ١٨٧٣ مع مرتبة الشرف وكان قد خطط لدراسة القانون، لكن بدلاً من ذلك انضم إلى كلية الطب في جامعة فيينا ومكث بها ثمانى سنوات بدلا من أربع وقد تأثر بجوزيف بروير والذى يعد من أبرز أطباء فيينا، وقد أعجب بطريقته الجديدة لعلاج الهستيريا وقد عمل فرويد في مستشفى فيينا الرئيسى، وفى ١٨٨٥ عين محاضراً في علم أمراض الجهازالعصبى،وحصل على منحة دراسية في باريس ودرس في جامعة سالبتريير، وفى عام ١٨٩٥ نشر كتاب دراسات في الهستيريا، وفى ١٩٠٢ تغير الوضع حينما التف حوله عدد من شباب الأطباء المعجب بنظرياته وقد تم تجاوز الكثير من أفكاره أو تم تعديلها من قبل العلماء الجدد، لكن تبقى أفكاره ذات تأثير في بعض العلوم الإنسانية والاجتماعية وقد توفى فرويد «زى النهارده» في ٢٣ سبتمبر ١٩٣٩.

