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أمين «قوى عاملة النواب» يكشف تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

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أمين «قوى عاملة النواب» يكشف تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد أمين «قوى عاملة النواب» يكشف تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

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قال عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من المشروعات الهامة جدا التي سوف تساهم في تنظيم العمل بين صاحب العمل والعمال.

وأوضح عبدالفتاح محمد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل الجديد لم يصدر بعد، ولكن تم مراجعته بلجنة القوى العاملة الجديدة، وتم مراجعة المواد مرة ثانية والموافقة عليها من حيث المبدأ.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم عمل تقرير من لجنة القوى العاملة لمناقشة المواد بالجلسة العامة بمجلس النواب.

ولفت إلى أن المواد المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة تشمل بأنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد بلوغ سن الستين الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة.

المصرى اليوم

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