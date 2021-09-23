عمرو الحلواني يناشد مسؤولي أسوان الموافقة على رحيله

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ناشد عمرو الحلوانى، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، مسئولى النادى بالموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب هبوط الفريق للدرجة الثانية.

وقال عمرو الحلوانى، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يرغب في الرحيل لاحد أندية دورى الممتاز ولابد من الاتفاق على أنهاء التعاقد بشكل ودى بين الطرفين.

ويرغب مسؤولي أسوان في الحصول على 3 ملايين جنيه، من أجل الموافقة على رحيل عمرو الحلواني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك اللاعب صاحب ال36 عامًا عرضا رسميًا من النادي الإسماعيلي، ولكن يرفض مسؤولي الدراويش التعاقد معه مقابل 3 ملايين جنيه.