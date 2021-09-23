«زي النهارده».. وفاة الشاعر العالمي بابلو نيرودا ‏23‏ سبتمبر ‏1973

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اسمه الحقيقى نفتالى ريكاردو رييز واسم شهرته الذي نعرفه به هو بابلو نيرودا، وهو شاعر شيلى حصل على جائزة نوبل وهو مولود في 12 يوليو ‏1904‏ في قرية بارال بوسط شيلى، كانت والدته مدرسة ووالده كان عاملا في السكة، توفيت والدته عنه وهو طفل رضيع، وتزوج والده من امرأة وصفها «نيرودا» لاحقا بأنها الملاك الحامى لطفولته‏، وحين كتب «نيرودا» بعض القصائد وهو في العشرين من العمر انتشرت في تشيلى ثم تجاوزتها إلى أرجاء العالم لتجعل منه الشاعر الأكثر شهرة في القرن العشرين من أمريكا اللاتينية، ومن أشهر مجموعاته الشعرية عشرون قصيدة حب وأغنية يائسة ترجمت لأكثر من مرة إلى اللغة العربية ،وله أيضا(فى هذه الليلة أنا قادرعلى كتابة أكثر القصائد حزناً)،كتب «نيرودا» سيرته الذاتية بعنوان «أشهد أننى قد عشت»، وترجمت إلى العربية. لقد بدأت مسيرة «نيرودا» الشعرية منذ كان في الخامسة عشرة في ‏1917‏ وفى ‏1920‏ اختار لنفسه اسمه الذي عرفناه به (بابلو نيرودا). بدأ«نيرودا»رحلته الوظيفية سفيرا في العديد من البلدان كان آخرها الأرجنتين، وفى 1968‏ ألم به مرض أقعده عن الحركة، وفى‏ 21‏ أكتوبر عام ‏1971‏ فاز بجائزة «نوبل» في الأدب، فلما عاد إلى شيلى استقبله الجميع باحتفال هائل في استاد سانتياجو وكان على رأس الاحتفال سلفادور الليندى الذي لقى مصرعه بعد ذلك على يد الانقلاب الذي قاده بينوشيه إلى أن توفى «نيرودا» «زي النهارده»فى ‏23‏ سبتمبر‏1973.