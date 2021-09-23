أحمد سمير: كنت واثقًا من الفوز على الأهلي في السوبر

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أكد أحمد سمير، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه كان لديه ثقة كبيرة، في تحقيق فريقه الفوز على الأهلي في بطولة السوبر المصري.

وكان طلائع الجيش توج ببطولة السوبر على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أحمد سمير، في تصريحات تلفزيونية: «كنت واثقًا من تحقيق الفوز على الأهلي والتتويج بلقب بطولة السوبر»، مضيفا :«قبل المباراة بثلاثة أيام، خلال المعسكر تحدثت مع محمد بسام، قائد الفريق وباقي اللاعبين، وطلبت منهم أن تحضر أسرنا المباراة، للاحتفال معنا بلقب السوبر، لأنني كنت واثقًا من التتويج بلقب البطولة».

وأضاف: «تعرضنا لظروف صعبة، قبل المباراة، لأننا لم نحصل على الوقت الكافي للاستعداد لتلك المواجهة، خاصة أننا عائدين من فترة راحة طويلة، فضلاً عن رحيل أكثر من لاعب من القوام الأساسي للفريق، ولكن على الرغم من ذلك كان لدي يقين بالفوز باللقاء».

واوضح: «كل اللاعبين كان لديهم اصرار على الفوز بالمباراة، لأننا لا نلعب على تلك البطولة كل عام».