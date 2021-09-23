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وزير الطيران المدني يلتقي سفير البرازيل لبحث التعاون في مجال النقل الجوي

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وزير الطيران المدني يلتقي سفير البرازيل لبحث التعاون في مجال النقل الجوي وزير الطيران المدني يلتقي سفير البرازيل لبحث التعاون في مجال النقل الجوي

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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى جمهورية العربية بمقر وزارة الطيران لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مجال النقل الجوى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً على التعاون المتميز بين مصر ودولة البرازيل التي أمتدت لعقودٍ عديدة في العديد من المجالات، كما رحب بأى تعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرى مع دولة البرازيل في مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة سعياً نحو فتح آفاق جديدة للتقارب وذلك تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها المصرية على جميع المستويات وفى مختلف المجالات لتحقيق أعلى معدلات التنمية الإقتصادية.

واثناء اللقاء تم مناقشة بعض الموضوعات ذات الإهتمام المشترك من بينها بنود الإتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين مصر والبرازيل.

ومن جانبه أبدى السفير أنطونيو باتريوتا سعادته بهذا اللقاء مؤكداً على دور قطاع المدنى المصرى في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أن هناك علاقات سياسية واقتصادية وتجارية بين مصر والبرازيل تتسم بالإيجابية والتفاهم، كما أن الحكومة البرازيلية تسعى إلى فتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الإستثمارية في مصر خاصة لما حققته جمهورية مصر العربية من نمو اقتصادي إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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