أول تعليق من سمير صبري على شائعة وفاته: «مستعجل ليه؟!»

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علق الفنان الكبير سمير صبري، على شائعة وفاته التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة «MBC مصر: «حسبي الله ونعم الوكيل، لأن القلق اللي اتعمل لأهلي وابني في لندن، كان مأساة كبيرة جدًا، والتليفونات اللي جاتني من كل حتة في العالم حسستني إنه أنا لسة موجود، وإن الناس لسة بتحبني».

وأضاف سمير قائلاً: «بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب الخبر ده.. بيستعجل ليه!».

كانت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، نفت شائعة وفاة النجم الكبير سمير صبري، بنشر صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«الحمد لله الأستاذ العظيم الفنان الصديق الغالي بخير والشائعات الغريبة اللي بتطلع على الفنانين مش فاهمة سببها ايه ربنا يخليك لينا يا أستاذ يا عظيم».