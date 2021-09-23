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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمر بنا في كل عام لنستذكر ما قدمه الملك المؤسس ــ طيب الله ثراه ــ وأبناؤه البررة من بعده لرفعة الوطن وعلو شأنه، حتى أضحى مضرب المثل للعالم أجمع في الرقي والتقدم في كافة المجالات، مبينا أن المملكة قدمت نموذجا رائداً في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وكرست جهودها وسياستها في كل ما يعزز الأمن والسلام العالمي ولبناء الأنسان وعلو شأنه بدأ من المواطن والمقيم وكل من يأتي إليها زائراً أو سائحاً.

ونوه بهذه المناسبة بما تشهده المملكة وهي تعيش ذكرى توحيدها في هذا العام من النجاحات الكبيرة والشاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والاجتماعية والتعليمية والدينية وغيرها، والتي لا تزال المملكة على اثرها تواصل تحقيق قفزات متتابعة، تبوأت من خلالها مكانة مرموقة على كافة الأصعدة، وذلك بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة الدؤوبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

واستعرض عددا من المنجزات حيث ذكر أن الوزارة حققت منجزات مميزة لتحقيق رسالتها السامية ففي مجال العناية بكتاب الله تم العمل ولله الحمد على رفع كفاءة الإنتاج بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بزيادة فاقت 100% وبتكلفة مقاربة للأعوام الماضية وبسواعد وطنية حيث بلغت الإنتاجية 20 مليون نسخة من مختلف الإصدارات وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، كما تم العمل على إنتاج أكثر من 5000 آلاف نسخة من مصحف المدينة النبوية للمكفوفين، وأكثر من ست تراجم جديدة وإطلاق مصحف المدينة النبوية الرقمي بنسخه الأولى والثانية والثالثة.

وبين آل الشيخ أن الوزارة كرست جهودها وضاعفت أعمالها في مجال العناية ببيوت الله عز وجل حيث نفذت الوزارة أكثر من 130,000 خدمة للعناية بيوت الله شملت جولات وصيانة وترميم وتعقيم ومبادرات مختلفة استفادت منها مختلف مناطق المملكة.

وفي مجال الدعوة والإرشاد بين الوزير أن الوزارة نفذت أكثر من 1,637,763 مليون منشط دعوياً تنوعت بين محاضرات ودروس وندوات وملتقيات وجولات عمل على تنفيذها أكثر من 3,684 وفي مجال تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030 في نشر الوسطية والاعتدال نجحت الوزارة في تنظيم نظمت برامج متخصصة تجاوزت 340 ألاف فعالية، كما قامت بطباعة قرابة 5 مليون مطبوعة وتوزيع وطباعة في مجال المطبوعات والبحث العلمي أكثر من 18,000,000 مليون نسخة.

ومن ضمن الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الشأن الإسلامي بالخارج في ضوء عناية القيادة الرشيدة بأشقائهم بالعالم نفذت الوزارة برامج نوعية في أكثر من 186 دولة ومن أهمها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرنامج الإمامة بالخارج وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للتمور.

وفي مجال التنظيم الإداري وتحسين القوى العاملة أوضح الوزير أنه تم توظيف وتحسين 28,000 ألف وظيفة ومنها خطة الوزارة لتمكين المرأة من العمل في الوزارة وذلك ضمن آلاف الوظائف التي ستوفرها الوزارة التي تستوعب المؤهلات كافة وتتضمن المراقبة، والدعوة، والخطابة، وغيرها من الوظائف المخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.