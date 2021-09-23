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بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن»

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بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا الزمالك وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن» بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن»

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قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن اللجنة لم تنظر إلى الترضيات التي حدثت بين شيكابالا وأحمد مجاهد، رئيس اتحاد لكرة، إعلاميًا ولكن بالوقائع المادية طبقًا للقانون.

وأضاف «الشوربجي»، لبرنامج «يحدث في »، أن تقرير مراقب المباراة أكد اقتحام جماهير للملعب، مؤكدًا أن تقرير الحكم أدان شيكابالا وتقرير المراقب أكد اقتحام جماهير الزمالك للملعب.

وأوضح رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن تقرير الحكم أكد أن شيكابالا سب أحمد مجاهد، مُشيرًا إلى أنه يحق للجنة المسابقات أن توقع العقوبة التي تراها على المخالفة وحتى ولو لم تكن موجودة في اللائحة، مُشيرًا إلى أن العقوبات المقرر على شيكابالا والتي تم إعلانها اليوم بمثابة حكم بات لا يجوز الطعن عليها داخل البلاد، قائلًا: «راعينا نادي الزمالك وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن».

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت، الأربعاء، تقليص عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك للإيقاف 8 مباريات وغرامة قدرها 250 ألف جنيه (15914 دولارا).

وقال الاتحاد في بيان: قررت لجنة الاستئناف في اجتماعها يوم برئاسة المستشار عادل الشوربجى بشأن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبدالرازق بالإيقاف ثمانية شهور وغرامة 500 ألف جنيه، الاكتفاء بالإيقاف ثماني مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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