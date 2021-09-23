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إعلامي: الغضب يمتد للاعبي الأهلي بسبب الخصومات.. والخطيب يبحث «بديل موسيماني»

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إعلامي: الغضب يمتد للاعبي الأهلي بسبب الخصومات.. والخطيب يبحث «بديل موسيماني» إعلامي: الغضب يمتد للاعبي الأهلي بسبب الخصومات.. والخطيب يبحث «بديل موسيماني»

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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، غاضب من قرار العقوبة التي أصدرها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، حيث يرى أنه ليس من الطبيعي معاقبة الجهاز الفني بشكل علني، ويقلل من قيمته.

وأضاف حتحوت، في برنامجه التليفزيوني، أن لاعبي الأهلي أيضًا في حالة من الانزعاج الشديد من العقوبة، حيث أبدوا غضبهم لكابتن الفريق محمد الشناوي، والذي طالب بدوره من سيد عبدالحفيظ، بعقد جلسة مع الخطيب لعرض وجهة نظر اللاعبين.

وتابع أن الخطيب اجتمع مع لجنة التخطيط عقب اجتماعه مع موسيماني، اليوم الأربعاء، والذي امتد لساعات، حيث تناول اجتماع الخطيب مع اللجنة، قرار حسم مصير موسيماني، وتعيين مدرب عام، بالإضافة إلى مناقشة أمور فنية تخص الفريق والمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في لقاء السوبر أمس أمام طلائع الجيش.

وأشار إلى أن هناك أصوات لمسؤولين داخل الأهلي وبعض لاعبي الفريق، تطالب منذ فترة برحيل المدرب الجنوب إفريقي، وهذا ضد رغبة الخطيب ورؤيته لمستقبل الفريق، بينما يدرس رئيس الأهلي، أسماء بديلة لموسيماني بالفعل خلال الفترة الحالية تحسبًا لخسارته لكأس أو تعثره في انطلاقة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار أو توجه بإقالة موسيماني.

المصرى اليوم

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