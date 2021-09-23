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تامر أمين ينتقد حسن شاكوش: «جريمتك إنك مش مقدر يعني إيه كلمة فنان»

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تامر أمين ينتقد حسن شاكوش: «جريمتك إنك مش مقدر يعني إيه كلمة فنان» تامر أمين ينتقد حسن شاكوش: «جريمتك إنك مش مقدر يعني إيه كلمة فنان»

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انتقد الإعلامي تامر أمين مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تصريحاته الأخيرة في إحدى البرامج التلفزيونية، وقال فيها: «أنا حالي واقف، وأنا مش عامل جريمة».

وخلال تقديمه حلقته من برنامج «آخر النهار» الذي يعرض على شاشة «النهار»، قال: «شاكوش قال حاجتين، الأولانية ماشي، التانية هي الكارثة، الأولانية قال أنا حالي واقف، أنا مبشتغلش، والتانية قال مع إني مرتكبتش جريمة، وهي دي في رأيي المتواضع الجريمة».

وأضاف: «الجريمة يا شاكوش إن إنت لسه مش شايف إن إنت ارتكبت جريمة، وإن إنت شايف إن اللي عملته ده عادي، وإن بالمنطق اللي إنت فيه لو النقابة طلعتلك تصريح غنا تاني هتعمله تاني».

وتابع: «الجريمة يا شاكوش إن إنت مش مقدر قيمة خشبة المسرح اللي إنت واقف عليه، مش مقدر يعني إيه كلمة فنان، والفنان ده رسالة وقيمة وقدوة ورمز ومعنى ووطنية وكل حاجة، قبل ما يبقى كلمتين في أغنية».

المصرى اليوم

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