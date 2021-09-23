«عندي مرض مميت».. ريهام سعيد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة وتوجه رسالة للجمهور

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تعاني الإعلامية ريهام سعيد من أزمة صحية خطيرة، دخلت على إثرها لتلقي العلاج داخل غرفة العناية المركزة باحدي المستشفيات الخاصة.

وكشفت ريهام عن أول صورة لها من فراش المرض، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفي من شوية».

وتابعت: «إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميته بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة».

وأوضحت: «شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب احسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد إلى عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه، استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير».

وتابعت: «يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي. إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقيه يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي، أنا راضيه بأي شيء».

وختمت: «نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل، خلوا بالكوا الأذية دي وحشة اوي وهاتقعد لك في أعز ما عندك، ارجو الدعاء بالخير ليه أي كان هو ايه».