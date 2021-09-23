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عاجل | تهمة غارة شبوة تفضح انحياز UN للحوثي

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عاجل | تهمة غارة شبوة تفضح انحياز UN للحوثي عاجل | تهمة غارة شبوة تفضح انحياز UN للحوثي
في مؤشر جديد يفضح تهاون الأمم المتحدة مع الحوثيين، لم يجد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك مخرجا لإدانة إعدامات الحوثي لـ 9 يمنيين، إلا باتهام التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة نتيجة غارة جوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن التحالف لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء، كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة.

موقف التحالف

- تطبيق أعلى معايير الاستهداف

- لا ادعاءات بحوادث خلال 14 شهراً

- ضبط النفس أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة

- لم يتم استهداف القدرات الحوثية بعد اتخاذها للمدنيين دروعا


الوطن السعودية

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