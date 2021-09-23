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إضاءة مبنى السفارة في القاهرة باللون الأخضر (صور)

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إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور) إضاءة مبنى السفارة في القاهرة باللون الأخضر (صور)

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أضاءت سفارة المملكة العربية في القاهرة مبناها بالضوء الأخضر، مساء الأربعاء، احتفالا باليوم الوطني 91.

وظهرت على واجهة مبنى السفارة المطل على نيل القاهرة صورة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بجانب الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى «المملكة العربية السعودية»، وذلك ابتداء من يوم 21 جمادى الأول 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

المصرى اليوم

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