أخبار عاجلة

لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي -
موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT -
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة -
تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا -
تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك -
مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي -
نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي -
حملة أمنية مكبرة تستهدف حائزي الأسلحة النارية بـ«القوصية» في أسيوط -
"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البدري: إقالتي كانت غريبة

Print
البدري: إقالتي كانت غريبة البدري: إقالتي كانت غريبة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصف حسام البدري المدير الفني لمنتخب السابق، رحيله عن قيادة الفراعنة بـ«الإقالة الغريبة» وأكد على علاقته الطيبة بجميع عناصر .

وقال البدري خلال تصريحات تلفزيونية: ««بعض الأمور يتم تحويرها حين تكون الأمور غريبة، وإقالتي كانت غريبة، لذلك يتم المبالغة فيها. قالوا مثلا بأن لقطة مصطفى محمد كانت ضدي، رغم أنه خرج وصرح بأنه كان مضغوطا والهدف جاء بوقت متأخر».

وتحدث البدري عن علاقته بمحمد صلاح قائلًا: «كيف يقولون بأن علاقتي بصلاح سيئة، وهو تولى شارة القيادة معي؟ كيف يقولون بأن اللاعبين الكبار غضبوا لتولي صلاح الشارة، وقد رأينا حجازي يتألق وعبدالله السعيد حريص على التواجد والجميع يلعب بقوة؟».

يذكر أن حسام البدري قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة لثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها