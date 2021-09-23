البدري: إقالتي كانت غريبة

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وصف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، رحيله عن قيادة الفراعنة بـ«الإقالة الغريبة» وأكد على علاقته الطيبة بجميع عناصر المنتخب.

وقال البدري خلال تصريحات تلفزيونية: ««بعض الأمور يتم تحويرها حين تكون الأمور غريبة، وإقالتي كانت غريبة، لذلك يتم المبالغة فيها. قالوا مثلا بأن لقطة مصطفى محمد كانت ضدي، رغم أنه خرج وصرح بأنه كان مضغوطا والهدف جاء بوقت متأخر».

وتحدث البدري عن علاقته بمحمد صلاح قائلًا: «كيف يقولون بأن علاقتي بصلاح سيئة، وهو تولى شارة القيادة معي؟ كيف يقولون بأن اللاعبين الكبار غضبوا لتولي صلاح الشارة، وقد رأينا حجازي يتألق وعبدالله السعيد حريص على التواجد والجميع يلعب بقوة؟».

يذكر أن حسام البدري قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة لثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم.